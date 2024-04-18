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Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor

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31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den AK Parti'ye geçen Ağrı Patnos'ta Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın zabıta ekiplerine çok konuşulacak bir talimat verdi. Belediyeye ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığını tespit eden Taşkın'ın talimatıyla zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı. Ekipler, ellerinde araç parçası listeleriyle hurdacıları kontrol etti.

Ağrı Patnos'ta 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Partili Abdulhalik Taşkın göreve başladı.

PARÇALANAN ARAÇLARIN LASTİK VE MOTORU SATILMIŞ

Dem Parti'den belediye yönetimini devralan Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığını belirledi.

Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor

BELEDİYEYE AİT ARAÇLARIN PARÇALARINI ARIYORLAR

Parçaları satılan iş makinesi, kamyonet, tanker, cenaze aracı, belediyeye ait parklara çekildi. Başkan Taşkın'ın talimatıyla zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı. Ekipler, ellerinde araç parçası listeleriyle hurdacıları kontrol etti.

Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor

BAŞKAN TAŞKIN: BU ARAÇLAR BU MEMLEKETE HİZMET İÇİN VAR

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Belediyemize ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, hurdacılara yönelik denetim ve arama çalışmaları yapmaya başladı. Bu durum kabul edilemez. Bu araçlar bu memlekete hizmet vermek için var. Bu durum, son derece üzücü ve kötü. Konunun takipçisi olacağım ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağmayacağım" dedi. Ekiplerin hurdacılarda araştırmaları devam ediyor.

Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Abdulhalik Taşkın DEM Parti AK Parti Patnos Zabıta Ağrı Politika Güncel Haberler

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