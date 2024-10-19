Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte dört ülkeye yeni büyükelçi atanırken, kamu kurum ve kuruluşlarda dikkat çeken atamalar yapıldı. Yayımlanan kararlar içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda görevden alınan bir isim ile Helal Akreditasyon Kurumunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda yapılan değişiklik dikkat çekti.

4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Karar ile birlikte, Güney Afrika nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

KRİTİK GÖREVDEN ALMALAR VE ATAMALAR VAR

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına İş Müfettişi Erhan Taylan atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise bazı üst kademe kamu yöneticileri görevden alındı. Yerlerine ise Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliğine Murat Demir, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Advan ve Mithat Aydın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Devran Ünlü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerine Zafer Benli ve Mithat Yüksel ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yılmaz atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise 17 adet Vergi Başmüfettişi ve 2 adet Vergi Müfettişi ataması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ve 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alınırken 2. Bölge Müdürlüğü'ne 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, 9. Bölge Müdürlüğü'ne 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan ve 14. Bölge Müdürlüğü'ne Melikunnas Özkaya atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN RIZA UÇAN GÖREVDEN ALINDI

Sağlık Bakanlığı'nda ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı ve yerine Mehmet Fidan getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 6 bölgenin Liman Başkanlıklarına atamalar gerçekleştirilirken Ticaret Bakanlığında ise 13 Ticaret Başmüfettişi ve 1 Ticaret Müfettişi ataması yapıldı.

HELAL AKREDİTASYON KURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

Ayrıca karar ile birlikte Helal Akreditasyon Kurumunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Soylu ve Genel Sekreterliğe Mustafa Süleyman Beşli getirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Nergis Sağlık atandı.