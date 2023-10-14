Yemen, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorlamasına karşı olduğunu bildirdi. Yemen Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkının bağımsız devletini kurma hakkını desteklediğini ve uluslararası topluma ablukanın kalkması için çağrı yaptığını belirtti.

Yemen, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri göçe zorlamasına karşı olduğunu bildirdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Filistin halkının onurlu yaşama, Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar uyarınca bağımsız devletini kurma hakkını daima desteklediği belirtildi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma Filistin halkına yönelik ablukanın kalkması ve askeri tırmanışın son bulması için acilen harekete geçme ve sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik tehcir çağrılarına karşı olunduğu bildirildi.

Açıklamada, çocuklar, kadınlar, insani yardım görevlileri ve gazeteciler dahil sivillerin hedef alınmasının, altyapının yıkılmasının barış getirmeyeceği, daha fazla şiddete neden olacağı vurgulandı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlardan evlerini boşatmalarını ve bölgenin güneyine gitmelerini istemişti.

Birçok ülkeyle yerel ve uluslararası insan hakları örgütü, tahliye talebinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak İsrail'i geri adım atmaya çağırmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.