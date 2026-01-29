Yavuz Ağıralioğlu: Türk milletini insanlık mihveri yapmalıyız

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Dil zayıfladığında kültür de zayıflar. Dil fakirse şehirler de fakir olur. Her yerde siyaset konuşulan bir ülkede kültür gelişmez. Bugün ihtiyacımız olan şey, Türk milletini yeniden insanlık mihveri yapacak bir anlayıştır. Merhamet merkezli bir medeniyet anlayışıdır. Bu anlayış ayağa kalkmadan insanlık huzur bulamaz" dedi.

Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen 'Milli Kültür Siyaset Belgesi' kitabının tanıtım programı yapıldı. Program kapsamında konuşan Ağıralioğlu, "Dil olmadan kültür gelişmez. 700-800 kelimeye düşmüş bir milletin kültüründen söz edilemez. Dinimiz, 'Dili olmayanın dini yoktur' der. Bizim inancımızda dinin icrası ahlaktır. Dil, devlet ve millet varlığımızın temel direğidir. Aynı zamanda kültürün cephesidir. Dil zayıfladığında kültür de zayıflar. Eğer çocuklarınız 500-600 kelimeyle konuşuyorsa, zihin fakirliği içindeyse, 'Eskiden kültürümüz zengindi' diyerek onları koruyamazsınız. Çünkü her kelime, bir mananın somutlaşmış halidir. Dil zenginliği, toplumsal zihnin canlılığını gösterir" diye konuştu.

Ağıralioğlu, "Diliniz fakirse şehirleriniz de fakir olur. Diliniz bozulursa şehirleriniz de bozulur. Çünkü dili anlamak, anlatılanı kavramak ve yarını muhasebe edebilmek gerekir. Devlet kurumlarına, Meclis'e bakın. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Meclis tutanaklarını inceliyorum. Bugünkü tartışmalarla kıyasladığınızda ne kadar seviyeli ve derinlikli olduğunu görürsünüz. Bugün yaptığımız tartışmalar, yüz yıl sonra çocuklarımıza 'Bir dönem Meclis'te insanlar bağırıp çağırıyormuş' dedirtecek. Muhtevasız yasalar, seviyesiz tartışmalar dil fakirliğinin göstergesidir. Bu bizim kültürel yoksulluğumuzdur. Geleneklerimiz de zayıfladı. Kültürel değerler hediyeleşmelerde bile kayboldu. Büyüklerimizi raflara koyduk. Mevlana'yı, Ahı Evran'ı, Yunus Emre'yi süs eşyası haline getirdik. Onları yaşamak yerine vitrinde sergiliyoruz. Büyüklerimizin isimleriyle yaşamaya çalışıyoruz. Yaşayanlarımız ölü, ölülerimiz yaşıyor. O yüzden yaşayanları kimse ziyaret etmiyor, ölüleri ziyaret ediyor. Bu yüzden bir 'kültür hasar tespiti komisyonu' kurulmalıdır. Biz bu hale neden geldik? Neden utanmıyoruz? Neden değerlerimizi kaybettik?" ifadelerini kullandı

Ağıralioğlu, "Bugün çocuklarımızın hayalleri yabancı markalar üzerine kurulu. Arabası Alman, bilgisayarı Amerikalı, telefonu yabancı marka. Hayatlarını başka milletlerin ürünleriyle kuruyorlar. Büyük bir kültür buna nasıl dirensin? Bir millet, kendi eserleriyle hayal kurulabilir hale gelmelidir. Nasihatle olmaz. 'Türklerin yaptığı ürünü almak istiyorum' dedirtmeniz gerekir. 'Türk şehirlerinde yaşamak istiyorum' dedirtmeniz gerekir. Kültür buradan başlar. Siyasetle düzelmeye çalışmak, milletin en büyük kültürsüzlüğüdür. Her yerde siyaset konuşulan bir ülkede kültür gelişmez. Bizim büyük siyasetçilere değil, kendini bilen insanlara ihtiyacımız var. Karizmatik liderlere değil, milletin biriktirdiği gücü yönetecek orkestra şeflerine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ağıralioğlu, "Türk milleti zora düştüğünde hep büyük evlatlar çıkarmıştır. Şimdi zor durumdayız ama çıkaramıyoruz. Bu da nerede olduğumuzu gösteriyor. Bizim milliyetçiliğimiz ırka dayanmaz. Kan bağına dayanmaz. İstinat ettiği şey kültürdür, değerlerdir, ahlaktır. Türk, zor zamanda kavim olur. Hakikat yalnız kaldığında, vatan sahipsiz olduğunda bir adım öne çıkan Türk'tür. Bugün ihtiyacımız olan şey, Türk milletini yeniden insanlık mihveri yapacak bir anlayıştır. Merhamet merkezli bir medeniyet anlayışıdır. Bu anlayış ayağa kalkmadan insanlık huzur bulamaz" dedi