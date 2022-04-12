Yavaş'ın Akşener'e ziyaretinin nedeni Cumhurbaşkanı adaylığı mıydı? İYİ Parti'den jet yanıt: İlgisi yok

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" çıkışından sonra Mansur Yavaş bir anda siyasetin en çok konuştuğu isim haline geldi. Hakkındaki adaylık iddialarına sessiz kalan Yavaş'ın tam da bu sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesi, kulisleri hareketlendirdi.

"BEN SİYASETİN İÇİNDE DEĞİLİM"

Yavaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ''Ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum'' demişti.

SİYASETİN GÜNDEMİ HALİNE GELDİ

Söz konusu ziyaret, televizyondaki tartışma programlarının da ana konularından biri oldu. Görüşmeye ilişkin tartışmaların yapıldığı Habertürk ekranlarına ise İYİ Parti cephesinden açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Habertürk sunucusu Kübra Par'a yaptığı açıklamada; görüşmenin daha önceden planladığını belirterek; Özdağ'ın açıklamaları üzerine yapılmadığı söyledi.

CANLI YAYINA MESAJ GÖNDERDİ

İde, Kübra Par'a gönderdiği mesajda ''İyi yayınlar. Mansur Bey'in ziyaretindeki amaç, mayıs ayı başında yapacağı görevdeki 3. yılına dair sunuma davette bulunmaktı. (Ziyaret) daha önceden kararlaştırılmıştı. Biz genel başkanın programlarını günlük duyuruyoruz. Ziyaret malum konu üzerine denk gelince maşallah üzerine çok öykü yazılıyor. İşin özü bu'' ifadelerine yer verdi.

"TARTIŞMALARIN ÜSTÜNE GELİNCE, BİRAZ SÜRPRİZ GİBİ GÖRÜNDÜ"

Par, mesajın ardından "Adaylık açıklamalarının tam üstüne gelince bize biraz sürpriz gibi geldi" değerlendirmesini yaptı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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