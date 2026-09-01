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Yargıtay üyeleri, adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay üyeleri, adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, 2026-2027 adli yılının açılışı münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, 2026-2027 adli yılının açılışı münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Kerkez'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ömer Kerkez, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Ömrümüzün neredeyse tamamını ülkemiz için harcadınız. Cumhuriyetimizi kurana kadar büyük zorluklara, büyük zaferler kazandınız. Daha sonra da hiçbir şahsi çıkar gözetmeden devletiniz için son nefesinize kadar mücadele ettiniz. Bizlere emanet ettiğiniz bu ülkede adalet hizmetlerini en güzel şekilde sunmaya kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Yargıtay olarak sizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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