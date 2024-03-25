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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi doluyor, başkanlık seçimi bugün yapılacak

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi bugün gerçekleştirilecek.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi bugün sona eriyor. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 Yargıtay üyesi bugün sandığa gidecek. Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Başkanlık için 5 aday yarışacak

Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak. Oylama ise saat 08.00'de başlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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