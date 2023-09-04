Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'tan CHP'li Meclis Üyelerine Sert Tepki

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, meclis toplantısında CHP'lilere yönelik sert konuşmalar yaptı. Tutuk, belediyenin başarılı bir şekilde yönetildiğini ve hiçbir hesap vermek zorunda olmadıklarını belirtti.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, meclis toplantısında CHP'lilere yönelik konuşmasında, "Yolsuzluktan alındınız, beceremediniz, elinize yüzünüze bulaştırdınız. Beceremediniz, yönetemediniz, görevden el çektirildiniz. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yok" dedi.

Yalova Belediye Meclisi eylül ayı birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, eski donanma tesislerinin bulunduğu alandaki yapının kaçak bölümlerinin yıkılarak ihale edilmesi konusunda Başkan Tutuk'a yetki verildi. Toplantıda Yalova Üniversitesi tarafından hazırlanan teknik rapora istinaden 187 servis aracı ihtiyacı olduğu bildirildi. Yalova Servisçiler Odası ile de yapılan görüşmeler sonucunda 120 adet servis aracı ihalesinin yapılmasının uygun görüldüğü açıklandı. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan kararla belediye 120 adet servis aracının ihalesine çıkacak.

" Yalova Belediyesi, bütçe oranında tarihinin en az borçlanmasındadır"

Gündem maddesi görüşüldüğü sırada CHP'li Meclis Üyesi Sefer Keskin'in yeni servis araçlarına ihtiyaç olmadığı, belediyenin para kazanmak için servis aracı ihalesine çıktığı sözleri tepki gördü. Başkan Tutuk, Yalova Belediyesi'ni yönetmeyi çok iyi bildiklerini belirterek, "Sizin nasıl beceriksiz, yönetemediğinizi gördük. 281 icra, bin 250 kişiye borcu vardı belediyenin. Siz beceremediniz, yolsuzluktan alındınız. Beceremediniz, elinize yüzünüze bulaştırdınız. Beceremediniz, yönetemediniz, görevden el çektirildiniz. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Yalova Belediyesi, bütçe oranında tarihinin en az borçlanmasındadır. Biz rakam biliriz. Belediye emin ellerde, hırsızlık yok, yolsuzluk da yok. Rahat olsun siz" dedi.

"Tek derdimiz vatandaşı mağdur etmemek"

Tutuk, birleşimde kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Başkan Tutuk, Vatan Caddesi ve eski Bursa Yolu arasında kalan kısmın boşaltılıp yıkıldığını söyledi. Diğer kalan kısmında ikinci etapta tamamen boşaltılacağını belirten Tutuk, "Tek derdimiz vatandaşı mağdur etmeden kentsel dönüşümü yapmak" dedi. - YALOVA