Xi Jinping'den Kim Jong Un'a Stratejik İş Birliği Mesajı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a mektup gönderdi. Xi, Kim'in Çin Komünist Partisi'nin kuruluş yıldönümünü kutlayan mesajına yanıt olarak gönderdiği mektupta, ülkesinin uluslararası ve bölgesel meselelerde stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Xi, Çin ve Kuzey Kore için "iyi komşular, iyi dostlardır, ortak bir geleceği paylaşmakta ve birbirlerine yardım etmektedirler ve bu dostluk daha da güçlenmektedir" ifadelerini kullandı. KCNA'nın aktardığı mektupta Xi, Kuzey Kore lideri Kim'in Eylül ayında Çin'e yaptığı ziyaret sırasında iki liderin ilişkilerin gelişimi için "bir yol haritası" hazırladıklarını da belirtti. - PEKİN