Vehbi Orakçı'dan çözüm süreci, gençlik ve dünya siyasetine dair çarpıcı mesajlar

Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın programına konuk olan siyasetçi Vehbi Orakçı, Türkiye ve dünya gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İç politikadan çözüm sürecine, gençlikten emeklilerin durumuna, küresel gerilimlerden kentsel dönüşüme kadar birçok başlık programda masaya yatırıldı.

"BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN KONUŞULDUĞU BİR TÜRKİYE ÖZLEMİM VAR"

Programın başında Türkiye'nin siyasal ve toplumsal iklimine değinen Vehbi Orakçı, Batı dünyasıyla kıyaslama yaparak bilim, teknoloji ve özgürlük temelli bir tartışma ortamının eksikliğine dikkat çekti. Orakçı, yakın zamanda Şam'da bulunduğunu belirterek bölgede yaşanan insani tablo karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerinde ise bu sürecin Türkiye'nin demokratik normlarla tanışması açısından önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Orakçı, "Ben çözüm sürecinden ümitliyim" ifadelerini kullandı.

"SON 40 YILDA TRİLYON DOLAR CİVARINDA KAYNAKLARIMIZ SİLAHA, BOMBAYA VE MAYINA HARCANDI"

Vehbi Orakçı, son 40 yılda Türkiye'nin trilyon dolara yakın kaynağının silahlanmaya harcandığını belirterek, bunun toplumsal maliyetinin çok ağır olduğunu dile getirdi. Yasaklı madde kullanımına da değinen Orakçı, bireysel kınamaların yeterli olmadığını vurgulayarak, "Asıl mesele bu maddelerin ülkeye kimler tarafından sokulduğu ve nasıl satıldığıdır" dedi. Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerinde Maduro'nun kaçırılmasını dünya siyasetinde kara bir leke olarak nitelendiren Orakçı, küresel atmosferin II. Dünya Savaşı öncesini hatırlattığını söyleyerek olası bir savaş ihtimaline dikkat çekti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM, BİR MİLLİ GÜVENLIK SORUNUDUR"

İç gündeme dair çarpıcı tespitlerde bulunan Vehbi Orakçı, emeklilerin ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını ve mevcut maaşlarla yaşamalarını sürdürmelerinin neredeyse imkansız olduğunu ifade etti. Türkiye'de 8 milyon üniversite mezunu gencin "vasıfsız ev genci" konumuna itildiğini belirten Orakçı, bu tablonun alarm verici olduğunu söyledi. Kentsel dönüşümün sadece bir şehircilik meselesi değil, doğrudan milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Orakçı, gençlere ve ailelere yönelik önerilerini son kitabı "Z Kuşağıyla Baş Başa" üzerinden anlatarak programı noktaladı.