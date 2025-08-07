Vanlı anneler, terörsüz Türkiye istiyor

Van'da eylemlerini "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla sürdüren aileler, bu süreçte slogan atmamayı tercih ederken, DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde çalınan müziğe tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Van'da başlattığı evlat nöbeti 107'nci haftasına girdi. Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklamasında bulundu.

Daha önceki eylemlerde sık sık slogan atan aileler, "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla son 3 haftadır sessiz eylem yapıyor. Ancak eylemler sırasında daha önce sloganları bastırmak için müzik yayını yapan DEM Parti'nin bu uygulamaya devam etmesi ailelerin tepkisini çekti. Aileler, "Biz slogan atmıyoruz, siz de müzik çalmayın. Neden müzik açıyorsunuz? Biz buraya halay çekmeye gelmedik. Sessiz eylem yapıyoruz, siz de buna saygı gösterin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Eyleme katılan annelerden Nazlı Sancar, aileler olarak terörsüz bir Türkiye istediklerini belirtti. Sancar, "Zaten artık anneler ağlamasın, artık anneler gözyaşı dökmesin diyoruz. Yeter artık. Bu ülkeye şehit gelmesin. Askerlerimiz, polislerimiz, uzman çavuşlarımız artık ölmesin. Küçücük çocuklar dağlarda ölmesin. Artık bunu istiyoruz. Biz herkes için barış, huzur ve Türkiye istiyoruz. 7 yıldır bu kapıdayız, sadece evlat mücadelemizi veriyoruz. Biz burada sadece evlatlarımızı istiyoruz. DEM Parti'den hiçbir şey talep etmedik. Sadece hakkımız olan, canımızdan parça evlatlarımızı istedik ve son nefesimize kadar da buradayız. Evlatlarımız gelene kadar bütün anne ve babalar olarak bu kapıdan kalkmayacağız" dedi.

Dağdaki çocuklara da seslenen Sancar, "Gelin artık annelerinizin, babalarınızın kucağına dönün. Anneler, babalar artık ağlamasın. Terörsüz bir Türkiye oldu Allah'ın izniyle. Dağlarda ne yapacaksınız? Neden orada öleceksiniz? Kaldığınız yerden hayatınıza devam edin" diye konuştu. - VAN