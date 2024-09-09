İBB Meclisinde Vaniköy Kaçak Yapı Tartışmaları ve Sokak Hayvanları Yasası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Eylül ayı toplantılarının ilk oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. Toplantıda; sokak hayvanları yasası, Paris'teki Olimpiyat Oyunları ve Vaniköy'deki kaçak yapı ile birçok konu gündeme geldi. Oturumda, Meclis Başkanvekili Nuri Aslan ve Siyasi Partilerin Grup Başkanvekilleri, Tunceli ve Irak'ta şehit düşen askerlerimize ve Diyarbakır'da 19 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine de değinerek Allah'tan rahmet diledi. İBB Meclisinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "İBB'nin verdiği vaatleri yerine getiremediğine dikkat çekerek, 'Özellikle 2024'te verilen vaatler tek tek her ay gündeme getireceğiz. Bizler sizlere 2019'da bütün sistemiyle tıkır tıkır işleyen bir belediye bıraktık. Şu an gelinen noktada ne yazık ki vatandaşın birçok sorunu var. Çözülemeyen sorunlar; yanan arabalar, otobüsler, trafik sorunları, kentsel dönüşüm, İSKİ'de yaşananlar, bunları konuşmamda sizinle paylaşacağım" dedi.

'SOKAK HAYVANLARI GÜVENDE YAŞAYACAK'

Okul, sokak hayvanları yasasının yerinde bir karar olduğuna vurgu yaparak, '5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu, bu kanunda değişiklikler yapıldı. ve maalesef ülke gündemini bu kadar ilgilendiren hayati bir konu olan bu konuda bile bir ortak konsensüs sağlanamadı. Bu konu ne yazık ki siyasete kurban edildi. Bu yasada değişiklikler onaylandı. Bu sayede şehirlerimizin sokakları, çok daha güvenli olacak. Sokak hayvanlarımız çok daha iyi şartlarda yaşama imkanı bulacak. Sizler göreve geldiğinizde size tam 7 adet hayvan sağlığı bakım evi teslim ettik. 5 yıl içinde sizler ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız, sıfır" ifadelerini kullandı.

'PARİS OLİMPİYATLARINDA KİMLER SPONSOR OLDU'

Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen Paris Olimpiyatları'nın giderlerinin hangi sponsorlar tarafından karşılandığı bilgisinin paylaşılmadığını belirten Okul, "Şatafatlı Paris geziniz biliyorsunuz kamuoyundan takip ettik. Tabii ki ülkemizin ve şehrimizin tanıtımının yapılmasına kimse hayır demez. Amma velakin tabi kiralanan sarayın ve orada yapılan harcamaların kaynağını sorduğumuzda, haklı olarak, hemen Büyükşehirden bir cevap geldi. Dedi ki; bu gezinin, sarayın kiralanmasının bütün masrafları sponsorlar tarafından karşılandı. Bu sponsorlar neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Bu sponsorlar hangi sahihle İBB'nin bu organizasyonun sponsoru olmuşlardır? Bahsi geçen sponsorların belediye ile bir sözleşmesi var mıdır? Eğer belediye ile bir sözleşmesi var ise; bu sözleşmeyi yapabilmek için de bu meclise gelip bu meclisten onay alması gerekiyor. Böyle bir şey yaşadık mı? Hayır" dedi.

'İSTANBUL HALKINI ÇOK CİDDİ BİR KRİZ BEKLİYOR ÇOK YAKINDA'

Okul, İSKİ'nin borçlu olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da hane halkının evine gelen İSKİ faturaları tarihinde böyle bir şey yoktur; elektrik faturalarını geçmiş durumda. Nasıl becerdiniz bunu bilemiyorum. Tıkır tıkır işleyen bir İSKİ'yi de size 2019'da teslim etmiştik. Hayali vaatlerle yüzde 40 indirimle İSKİ'nin bütün sistemini allak bullak ettiniz. Ondan sonra İSKİ'nin iki yakası bir araya gelmedi. Gelinen nokta da ortada. Yapmış olduğu doğru düzgün hiçbir yatırım yok. ve korkarım; eğer bununla alakalı çok ciddi adımlar atılmazsa, İstanbul halkını çok ciddi bir kriz bekliyor çok yakında. Hiçbir borcu olmayan İSKİ'yi şu an borçlu hale getirdiniz" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'A, İSTANBUL BOĞAZI'NA İHANET EDEN KİMSE ORTAYA ÇIKARIN'

Vaniköy'deki kaçak yapıya değinen Okul, "Bu Vaniköy olayında bir yabancı yatırımcı bu mülkü satın almış, daha sonra bununla beraber Nisan 2023 tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden basit onarım izin belgesi alıyor. Bu arkadaşlar orada 1 buçuk sene önce bu belgeyle çok güzel inşaatlarını yapmışlar. Bizim arkadaşlar gitti orada tespitler yaptı. Her gün orada 50 - 60 tane işçi harıl harıl çalışıyor. Bu nerede oluyor? Bu Silivri'nin bir dağında yapılmıyor. Çatalca'nın bir köyünde de yapılmıyor. İstanbul'umuzun, boğaziçimizin en müstesna yerlerinden bir yer olan Vaniköy'de yapılıyor. Bu izin biteli tam bir sene olmuş. Sizin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nüzü, merak ediyorum, vermiş olduğu izin belgesini gidip bir kontrol etmiş mi? Bunlar ne yapıyor burada, biz bunlara bu izni verdik, aradan bir yıl geçmiş ortada hiçbir şey yok. Neresinden bakarsanız bakın, bakın suistimal var, görevi kötüye kullanma var. Bu olayı aydınlatın, İstanbul'a, İstanbul Boğazı'na ihanet eden kimse ortaya çıkarın" dedi.

'2004 YILINDAN BU YANA NE YAPTINIZ?'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, sokak hayvanları konusunda açıklamalarda bulunarak, "Hayvan hakları kanunu 2004 yılında çıktı. 2004 yılından bu yana ne yaptınız? 2004 yılında çoğu belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil, AK Parti'deyken gereği yapılsaydı, hayvan popülasyonu bugün bu hale gelir miydi? 2015 yılında İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün sayılarını vereyim. Kaldı ki; AK Partili birçok belediyede Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bile yok, o da ayrı bir konu. 2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 58 bin 235 hayvan muayene ediyormuş, kısırlaştırma 21 bin 526'ymış. 2016'da 26 bin olmuş 2019'dan itibaren sayılar artmış. 2021'de 39 bin 834 hayvan kısırlaştırılmış, söylediğinizin tam tersi" ifadelerini kullandı.

'SPONSORU AÇIKLAYIP AÇIKLAMAMAK TAMAMEN SPONSORUN İZNİNE TABİİDİR'

Sakalar, Paris Olimpiyatları sponsorlarına ilişkin, "2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'a gelmesi çok büyük bir başarıdır. Avrupa Oyunları'nın İstanbul'a getirilmesi de milli bir meseledir. Sponsor dediğimiz kişiler tabii ki İBB'ye bir şartlı bağış yapsaydı; burada bir sözleşme yapılacaktı ve Meclis'e getirilecekti, bunun bilincindeyiz. Sponsoru açıklayıp açıklamamak tamamen sponsorun iznine tabiidir. Sponsor buna izin vermediği sürece siz vergi rekortmenlerini açıklayabiliyor musunuz? Ekrem başkan Roma'ya gittiğinde Gençlik ve Spor Bakanına yazı yazdı. Paris İstanbul Evi'nin açılışı için Gençlik ve Spor Bakanı'na yazı yazdı. 'Gelin buyurun, biz ülke için bir şey yapıyoruz, turizmi, sporu, olimpiyatları getiriyoruz' dedi. Neredeydiniz? Cevap bile vermediniz" dedi.

'30 SENEDİR NEREDEYDİNİZ?'

Sakalar, "30 Haziran 2024 tarihinde CİMER'den bir başvuru yapılıyor boğazda ağaçlar kesiliyor diye. Ne zaman ki İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü bir tutanak tutuyor ve yıkım kararı alıyor, 21'inde Bakanlık 'Biz burayı durdurduk' diyor. Hiçbir şeyi durdurmadınız. Tek bir soru, yetkiniz vardı da 21 Temmuz'da niye durdurmadınız da 21 gün beklediniz? Buradan daha eskiye gideyim. Burası 1970'li yıllarda yapılmış bir yer. Zamanında 1984 imar affından yararlanmış. Bir şekilde bir yerler korunmuş ve Adnan Oktar burayı kullanırken 20'den fazla küçük küçük barakalarla büyütülmüş genişletilmiş alan. Ta ki 2018'de Adnan Oktar olayları patlak verip iş büyüyünce, Adnan Oktar oradan çıkarıldıktan sonra ancak yıkılıyor. 30 senedir neredeydiniz? Bu kadar meraklısınız, siz söylediniz. Boğaziçi'nde imara aykırı, İstanbul'a ihanet eden hangi yapı varsa yıkılsın. Ben de o sözün altına imza atarım, biz de arkasındayız" diye konuştu.