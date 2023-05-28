Van'da Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları açıklandı

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Van'da Kemal Kılıçdaroğlu %62,19 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan %35,61 oy aldı. Sinan Oğan ise %1,78 oy oranına ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Van'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Van'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranlarını Isparta geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Van Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray ı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE VAN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Isparta genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %62,19; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %45,13 Sinan Oğan yüzde %6,55 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,72 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN VAN'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray toplam %35,61 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU VAN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Van Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Sarayilçelerinde ederek %62,19 oy aldı.

SİNAN OĞAN VAN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Van'da yüzde %1,78 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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