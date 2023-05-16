Van milletvekil listesi! 28. Dönem Van AK Parti, YSP milletvekil listesi! Van milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Van milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Van milletvekilleri kimler? Van seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
VAN MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Van milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Van milletvekilleri kim? AK Parti, YSP Van milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
VAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:
Pervin Buldan
Zülküf Uçar
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Sinan Çiftyürek
Gülderen Varli
Mahmut Dindar
AK Parti Milletvekilleri:
Burhan Kayatürk
Kayhan Türkmenoğlu
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023