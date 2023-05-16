Van milletvekil listesi! 28. Dönem Van AK Parti, YSP milletvekil listesi! Van milletvekili seçim sonuçları!

VAN MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Van milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Van milletvekilleri kim? AK Parti, YSP Van milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

VAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Pervin Buldan

Zülküf Uçar

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Sinan Çiftyürek

Gülderen Varli

Mahmut Dindar

AK Parti Milletvekilleri:

Burhan Kayatürk

Kayhan Türkmenoğlu