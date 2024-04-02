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DEM Parti'nin kazandığı Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti

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31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.

TUNCER BAKIRHAN: VAN HALKINA SİYASİ PUSU KURULUYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor" dedi. Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nin ve yasaların tüm denetimlerinden geçerek adaylığı bizatihi YSK tarafından ilan edilen belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor.

Seçime iki gün kala, mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir.

Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır.

"HALK İRADESİNE SAYGI DUYUN"

DEM Parti, yayımladığı bir açıklamayla iktidarı 'halkın iradesine saygı duymaya' davet etti. "Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür" denilen açıklamada "Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

DEM Parti AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Bükücü:

Adamı böyle tükürüğünde boğarlar işte. PKK destekçilerinin hepsinin sonu daha beter olacak. Helal Olsun AK Partiye (Not: AK Parti seçmeni değilim)

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Deniz Fırat:

Benim anlamadigim bu adamin ne oldugu belli. Neden bu adama aday olma yetkisi verip daha sonra oraya kayyum ataniyor veya akp ye geciyor. Madem bir sorun var. Neden basta adayligina izin veriyorlar. Bu bir strateji oldu gibi geliyor bana.

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M Ali Çelik:

Başta neden seçime girebilir dendi Beni ilgilendirmez ama ayıp gerçekten

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