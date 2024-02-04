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Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

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Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.

Van'da Ertuş aşiretini lideri İskender Ertuş, CHP'den Ak Parti'ye katıldı. Ertuş'un son hamlesi, akıllara önceki yıllarda yaptığı siyasi transferleri getirdi. Ertuş, ilk olarak 2002'de Ak Parti'ye katılmıştı. Ardından sırasıyla 2015'te HDP'ye, 2016'da yeniden Ak Parti'ye 2022'de ise CHP'ye katılan Ertuş, geçtiğimiz günlerdeki kararıyla bir kez daha Ak Parti'ye geçti.

Sözcü'de yer verilen habere göre 22 yılda 5 kez parti değiştiren aşiret lideri Ertuş'un siyasi kariyeri dikkat çekti.

Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

İşte sırasıyla Ertuş'un siyasi hayatı:

  • 1989-2002: Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanlığı döneminde 3 dönem Van Başkale Belediye Başkanlığı yapan İskender Ertuş, 2002 yılında Ak Parti'ye katıldı.
  • 2015: AK Parti hükümetinin çözüm sürecini başlattığı dönem, İskender Ertuş HDP'nin yolunu tuttu. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ertuş'un yakasına HDP parti rozetini taktı.

Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

  • 2016: Ertuş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından HDP'den ayrılarak AK Parti'ye dönme kararı aldı. Ertuş'a parti rozetini bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
  • 2022: Yıllar 2022'yi gösterdiğinde Ertuş bu kez CHP'ye geçti.
  • 2024: AK Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan, Ertuş'un AK Parti'ye üçüncü kez döndüğünü sosyal medyadan duyurdu. Ertuş, AK Parti'ye 1840 üye ile beraber katıldı.
Kaynak: Haberler.com / Politika

AK Parti Van 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (8)

Tamer Çakır:

tam siyasilere göre uygun olan bir adam

68
0
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Aslan Öztürk:

Koyun cok Meeeeee

42
7
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Goethegitme:

Terlikçiler bak hele,terlikside olursunuz,tek ücre yeter size

yanıt11
yanıt2
Onder Yildiz:

Zubukzadeler bitmez.

38
1
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Türkiye Anavatan:

Rüzgar nereye eserse o tarafa dönüyor

23
0
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M E:

Taş yerinde ağırdır.

11
0
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Dr.Kimbel:

Rosetler cok cesittir bakir roset gümüs roset altin roset platin roset mücevher roset adam hepsinden almis bunu secen saf insanlar

1
0
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Seko Seko:

eee dügünlerde kilo kilo altınları nasıl takacaklar

0
0
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