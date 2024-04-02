Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü

Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Van Büyükşehir Belediyesi'nde yarışı oyların yüzde 55,48'ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan'ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.

KARAR SEÇİMDEN 2 GÜN ÖNCE VERİLDİ

DEM Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada Zeydan'ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü, başsavcılık üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. DEM, mahkeme kararına itiraz etti. Partiden yapılan açıklamada, itiraz süreci beklenmeden mahkeme kararının mazbata verilmemesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırıldığı belirtildi.

MAZBATA EN YÜKSEK İKİNCİ OYU ALAN ADAYA VERİLDİ

Tartışmalar sürerken, Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Van'daki seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı.

VAN'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Van'da başkanlığın DEM Parti'den alınıp AK Parti'ye verilmesi şehirde tansiyonu yükseltti. Abdullah Zeydan ve beraberindeki partililerin protesto gösterilerine polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale ederken, kalabalık gruplar bölgede sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.