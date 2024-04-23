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Vali Şefik Aygöl, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kozabilirlik İlkokulu öğrencisi Beril Tırıl'a valilik makamını devretti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Aygöl, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilecik Valisi Şefik Aygöl, valilik makamını Kozabilirlik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Beril Tırıl'a devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kozabilirlik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Vali Şefik Aygöl'e makamında ziyaret etti.

Öğrenciler ile sohbet eden Vali Aygöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutlayarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuk bayramı nedeniyle Aygöl, sembolik olarak yerini 3. Sınıf Öğrencisi Beril Tırıl'a devretti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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