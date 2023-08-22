Vali Mustafa Yavuz'a tebrik ziyaretleri

Karabük Valiliğine atanan Mustafa Yavuz, tebrik ziyaretlerini kabul etti. Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, Vali Yavuz'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Valiler Kararnamesiyle Karabük Valiliğine atanan Mustafa Yavuz, tebrik ziyaretini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Vali Yavuz'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yavuz, nazik ziyareti ve güzel temennileri için Başkan Vergili'ye teşekkür etti.

Daha sonra Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol da Yavuz'a tebrik ziyaretinde bulundu.