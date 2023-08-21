Vali Karadeniz, göreve başladığı ilk gün çok sayıda misafirini ağırladı

Valiler Kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, göreve başladığı ilk gün çok sayıda misafirini ağırladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve diğer birçok isim Vali Karadeniz'i ziyaret etti.

Valiler Kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, göreve başladığı ilk gün çok sayıda misafirini ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün göreve başlayan Vali Karadeniz, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunanları makamında kabul etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile makamında bir araya gelerek kentin genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alan Karadeniz, güzel dilekleri için kendisine teşekkür etti.

Başkan Yüce de Karadeniz'e yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni ederek, birlikte çalışmaktan onur duyacağını iletti.

Daha sonra Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i ağırlayan Karadeniz, Büyükelçi'ye tebrikleri ve güzel temennileri için teşekkür etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan İkbal, kabullerinden dolayı Karadeniz'e müteşekkir olduklarını belirtti. Büyükelçi ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Karadeniz, yol mesafesi uzak olmasına rağmen Endonezya ile gönül bağlarının çok yakın olduğunu ifade etti.

Karadeniz'i gün içerisinde Sakarya Barosu Başkan Vekili Avukat Ali Samet Öztürk, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ve yönetim kurulu üyeleri ile Özel Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Özbay da ziyaret etti.