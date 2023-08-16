Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, basın mensuplarına veda ziyaretinde bulundu. Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) yönetimini ziyaret eden Vali Kaldırım, Başkan Müjdat Çetin ve üyelere uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sakarya basınının çok güçlü olduğunu ifade eden Vali Kaldırım, tarım, turizm ve sanayi alanlarında yapılan çalışmalardan bahsetti. Başkan Çetin de Vali Kaldırım'a görev süresi içinde kente kattığı hizmetlerin yanında Kovid-19 salgını sürecinde basına yönelik destekleri için teşekkürlerini iletti. Vali Kaldırım ayrıca Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret etti ve kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Sakarya'da başarıyla görev yaptığı 3 yılı aşkın süre içinde basın ile iyi bir çalışma ortamı sağlayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, yeni görevine atanması sebebiyle Sakarya Gazeteciler Birliği'ne (SGB) veda ziyaretinde bulundu.

Sakarya Gazeteciler Birliği ziyaretinde Başkan Müjdat Çetin, yönetim kurulu ve üyelerine görev süresi içinde birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Kaldırım, "Sakarya basını gerçekten çok güçlü. Sakarya'da tarım, turizm ve sanayiyi güçlendirme adına önemli çalışmalar yaptık. Eko turizm adına başta Sapanca olmak üzere güzel yatırımlar yapıldı. Tarım konusunda ve sanayi konusunda da güçlü olan Sakarya'da deprem açasından okullarımızı yenileyerek çok güvenli hale getirdik. 3 yılda bin 560 derslik yaptık. Eğitim de başarıyı arttırdık. Halkımız ile güzel bir diyalog oluşturduk. Güzel anılarımızla buradan ayrılıyoruz" dedi.

Başkan Müjdat Çetin, Vali Kaldırım'a görev süresi içinde şehre kattığı hizmetlerin yanında özellikle pandemi sürecinde basına yönelik destekleri için teşekkür ederek, "Sizi çok daha iyi yerlerde görme arzusundayız. İnşallah bundan sonraki süreçte bu gerçekleşir. İlimiz ve Sakarya basına adına size teşekkür ediyoruz. Hakkınızda hayırlısı ne ise o olsun" diye konuştu. - SAKARYA