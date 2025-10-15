Vakıflar Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Görüşüldü

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için toplandı.

Teklifle; işletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Ören yerlerine, kültür merkezlerine, konser alanlarına, tiyatro, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler hariç opera, seminer, sempozyum, sergi, festival, kongre ve benzeri kültür etkinliklere, kültür varlıklarının imar, ihya ve kültür envanterine kazandırılmasına yönelik isim hakkı, destek ve sponsorluk gelirleri döner sermaye gelirlerine eklenecek.

Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine mahallin en büyük mülki amirince her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Faaliyetlerinde işletmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanındaki geçerli belge numaralarına yer vermeyenler ile belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlardan Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayanlara her bir ilan için 25 bin idari para cezası verilecek.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde uyulacak esaslar ile bazı tanımlara ilişkin düzenleme yapılıyor.

Komisyonun açılışında konuşan İsmailoğlu, "Teklif, yürürlük ve yürütme dahil 19 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifi toplam 10 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içermektedir" dedi.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi mevcut kanun teklifi hakkında "Anayasa'ya aykırılık" önergesi verdi. Önergede "Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesinin Anayasa'nın 2'nci, 10'uncu, 13'üncü, 35'inci, 46'ncı ve 63'üncü maddelerine aykırı olması nedeniyle Komisyon görüşmelerinin durdurularak teklifin Anayasa'ya uygunluk açısından incelenmek üzere Adalet Komisyonu Başkanlığına tevdisini arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

Önergeyi milletvekillerinin oylarına sunan Komisyon Başkanı Karaismailoğlu karar yeter sayısı oluşmadığı için görüşmelere ara verdi. Ara sonrası yapılan oylamada önerge reddedildi.

Kirişçi, teklif sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'a söz verdi. Kanun teklifinin özü itibarıyla Vakıflar Kanunu'nda ve bunun yanı sıra, belirli noktalarda uygulama alanını güçlendirmeye dönük değişiklikler içerdiğini ifade eden Yıldız, "Tabii ki vakıflar dediğimizde açıkçası, her birimizin iki kere dikkat etmesi gereken bir başlıkla karşı karşıya geliyoruz çünkü gerçekten biz bir vakıf medeniyetiz ve bu vakıf medeniyeti hüviyeti aslında boş bir söz değil. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim ve sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında medeniyetimizin bıraktığı vakıf eserleri esas itibarıyla yüz yıllar geçmesine rağmen bugünkü mevcudiyetini koruyor ve bugün gittiğimiz çok farklı noktalarda Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı restorasyonlardan tutun sosyal anlamdaki sürdürülen projelere kadar çok fazla çalışmayla karşılaşıyoruz. İşte, Diyarbakır Ulu Cami'nin restorasyonundan tutun -ben bir Ankara vekili olarak söylemek mecburiyetindeyim- UNESCO'nun miras listesine eklenen Ahi Şerafettin Camisine kadar, yine aynı şekilde, Haymana'da bir köy camisini Vakıflar Genel Müdürlüğümüz restore etti, Kara Hoca Camisi ve kalem işleri tamamen muhafaza edilerek gerçekleştirildi bu restorasyon. Dolayısıyla hem bir belleği korurken hem de bir geleneği yaşatıyor esas itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ve gerçekten tarih boyunca, işte, genç kızlara çeyiz hazırlayan vakıflardan tutun duvar yazılarını silen vakıflara, leylekleri koruyan vakıflara, güzel yazı öğreten vakıflara, efendime söyleyeyim, kitapları tamir eden vakıflara, abdest alanlara kışın sıcak su temin eden vakıflara kadar pek çok detay düşünülmüş vaziyette. Dolayısıyla bu kültürün, bu medeniyet yaklaşımının, "vakıf insanı" kavramının sürdürülebilirliğini sağlamak bizler için fevkalade önemli" ifadelerini kullandı. - ANKARA