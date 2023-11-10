Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'tan Atatürk'ün 85. Ölüm Yıl Dönümü Mesajı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'nci yıl münasebeti ile bir mesaj yayınladı. Savaş, Atatürk'ü saygı ile anarken, Cumhuriyetin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'nci yıl münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş mesajında şu sözlere yer verdi "Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85'nci dönümünde saygı ile yad ederken, Ulu Önder'in 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürüdüğümüz Cumhuriyetimizin 100. yaşında, yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet edeceğiz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız uğruna fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK