Uşak'ta Genç Avukat Özge Tekin AK Parti'ye Üye Oldu

Uşak'ta CHP'den istifa eden genç avukat Özge Tekin, törenle AK Parti'ye üye oldu. Rozetini AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in taktığı Tekin için tören düzenlendi.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta CHP'den istifa eden genç avukat Özge Tekin, törenle Ak Parti'ye üye oldu.

15 Temmuz 2022 tarihinde CHP'ye üye olan ve rozetini o dönemki CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın taktığı avukat Özge Tekin, partisinden istifa etti. AK Parti saflarına geçme kararı alan Tekin için tören düzenlendi. Tekin'in rozetini AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş taktı.

Özge Tekin'e AK Parti rozeti taktığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Güneş, "AK Parti'mize üye olan genç kardeşimiz avukat Özge Tekin'i ziyaret ederek, AK Parti rozetimizi takdim ettik. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz" ifadesini kullandı. - UŞAK