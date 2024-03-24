Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından 'Büyük Yürüyüş' düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta AK Parti İl Başkanlığınca "Büyük Yürüyüş" düzenlendi.

Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Çakın'ın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki programı öncesinde partililer, yürüyüş için Şehit İsmail Çetin Caddesi'ndeki Üçgen Park'ta toplandı.

Kalabalık, Türk bayrakları ve meşalelerle caddeden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ne kadar yürüdü, yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak halkının her zaman kendilerine destek verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Uşak'ın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olması için mücadele ettiklerini belirten Güneş, belediye başkanlığının çok önemli olduğunu, seçilecek kişinin güvenilir ve dürüst olması gerektiğini anlattı.

Güneş, şöyle devam etti:

"Sabah başka, akşam başka olmaz. Aşağı mahallede başka, yukarı mahallede başka olmaz. Dolayısıyla bulunduğun topluma göre bukalemun gibi şekil değiştirmek, renk değiştirmek hiç olmaz. Sizlerden şunu istirham ediyorum: Kim omurgalı, kim mert, kim yiğit bakın, ona göre oy verin. Biz diyoruz ki mert adam, yiğit adam Mehmet Çakın. İnşallah 31 Mart'ta hem Mehmet Çakın kardeşimize hem partimize hem de liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız."

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da 31 Mart akşamı Uşak Belediyesi'nde yine AK Parti bayrağını dalgalandıracaklarını söyledi.

"Bizim insanımız bu memlekete kimin hizmet getirdiğini asla unutmaz"

Programa katılanlara teşekkür eden Uşak Belediye Başkanı Çakın, seçim sürecinde mahallelerde yaptıkları mitinglerin muhalefet parti genel başkanlarının mitinglerinden daha kalabalık olduğunu belirtti.

Anadolu insanının vefakar olduğunu kaydeden Çakın, "Bizim insanımız bu memlekete, bu şehre kimin hizmet getirdiğini asla unutmaz. Zorluklarda da sıkıntılarda da üç kuruşluk hediyelere, üç kuruşluk menfaatlere, hayal dünyasında gerçekleştirilemeyecek vaatlere aldanmayacaktır. 31 Mart'ta da bunu gösterecektir. Biz, tüm gücümüzle son güne kadar çalışacağız. Bu kutlu davayı, bu bayrağı, AK Parti bayrağımızı Uşak Belediyesi'nden indirmemek için var gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Uşak'ı güzelleştirmek için tüm ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını anlatan Çakın, yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerle kente değer katmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da diğer siyasi partilerin adaylarının vaatlerinin gerçeklikten uzak olduğunu, gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını ve sadece belediye başkanlığı koltuğuna oturmak için verildiğini savundu.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili İsmail Güneş Mehmet Çakın AK Parti Güneş Uşak Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? 2024 seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir?
title