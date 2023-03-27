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Ünlü anketçi Kemal Özkiraz, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Politika Haberleri

14 Mayıs seçimleri öncesi paylaştığı anket sonuçlarıyla dikkat çeken Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından CHP'den Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Özkiraz, "Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım" dedi.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Kemal Özkiraz, kararını sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu.

"ANTALYA'DA BİR OY KEMAL'E DİĞER OY DA KEMAL'E"

Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."

Ünlü anketçi Kemal Özkiraz, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Özkan Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ergün Erkuş:

PARALI ANKETCİLİK BİTTİ ADAY OLMA ANKETCİLİĞİ BAŞLADI .

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elif yildiz:

anketçiler kendinden olunca sonuçlar da chp kazanır tabi ama gerçek başka coğunluk akparti ve mhp tarafında

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Ancinsan Toranaga:

Pop artık ceha(pe)letin oyları hiç düşük çıkmaz ????????

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500
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