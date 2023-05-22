Ümit Özdağ-Numan Kurtulmuş görüşmesi sona erdi! İki isim kameralar karşısında ters düştü

Türkiye seçimlerin 2. turuna hazırlanırken ilk turda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan ile ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın hangi adaya destek vereceği merak konusu oldu. Oğan akşam destekleyeceği adayı ilan edeceğini belirtirken Özdağ ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Kurtulmuş ilk açıklamasında, "Suriyelilerin gönüllü dönüşü için çalışıyoruz" dedi. Özdağ ise "Aramızda farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gözü kulağı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde. Bir tarafta yüzde 49.52'lik kesimin desteğini alan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.88 oy alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken tüm gözler ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrilmiş durumda...

GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANDI

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a kritik bir ziyarette bulunurken; Sinan Oğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İttifakın hangi ismi destekleyeceği ise merak konusu oldu.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Oğan akşam saat 17.00'de destekleyeceği ismi açıklama kararı alırken Özdağ ise Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen iki isim açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Türkiye'deki göçmenler meselesi önemli bir meseledir. Şu anda 550 bin Suriyeli, güvenli bölgeye döndü. Çalışmalarımız devam ediyor. Zafer Partisi'nin de bu konudaki çalışmalarında destek vereceğini görüyoruz. Ümit ediyorum ki, Zafer Partisi değerlendirme yapacak. Suriyelilerin dönüşü için çalışıyoruz. Zafer Partisi'nin görüşlerini de destekleyici görüyoruz" dedi.

Özdağ ise şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve alınması gereken politikayı değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik. Aramızda farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür. Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Numan Bey de bazı değerlendirmeler yapacak"

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023