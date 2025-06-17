Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir

Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir
Haber Videosu

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla 148 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verildi. Ümit Özdağ'a verilen tahliye kararı sonrası "Siyasi yasak aldı mı?" sorusu gündeme geldi. Özdağ'ın aldığı ceza kesinleşirse yargılandığı TCK 53. maddeden dolayı siyasi yasaklı hale gelecek.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileyen ifadeler içeren paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda Zafer Partili ve milletvekilleri katıldı.

2 YIL 4 AY GÜN HAPİS CEZASI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

SİYASİ YASAK İSTENMİŞTİ

Özdağ'ın yargılandığı davada ayrıca siyasi yasak da istenmişti. İddianamede Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi.

"KARAR KESİNLEŞİRSE ÖZDAĞ SİYASİ YASAKLI OLACAK"

Avukat Yücel Önder'in Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "TCK 53. maddede açıkça belirtilmiş. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlaması kasıtlı suç kapsamında. Kasıtlı suçtan aldığı 2 yıl 4 ay 3 gün ceza kesinleşirse seçme ve seçilme hakkı elinden alınır." dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN BERAAT EDECEĞİNE İNANIYORUZ, SİYASİ YASAK ANLAMSIZ"

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, süreci üst mahkemelere taşıyacaklarını açıklayarak, "Biz bu kararı İstinaf'a ve gerekirse Yargıtay'a taşıyacağız. Sayın Genel Başkanımızın beraat edeceğine yürekten inanıyoruz. Bugün siyasi yasaktan söz etmek bile anlamsız. Hukuki bir süreç değil, siyasi bir süreç yaşandı." ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'ihbar eden', Ümit Özdağ ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Paylaşımlarının ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özdağ'ın sosyal medya hesabından çeşitli tarihlerde çeşitli kamu kurumlarınca da yalanlanan kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içeren paylaşımlar yaptığı, paylaşımlar ile söz ve beyanlarının halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı. Kayseri'de meydana gelen 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu aktarıldı. Şüpheli Özdağ'ın paylaşımlarının ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğunun da belirtildiği iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, şüpheli Özdağ'ın 30 Haziran - 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kayseri'de meydana gelen 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu ifade edildi.

"BANA DİREKT ÜMİT ÖZDAĞ TARAFINDAN TALEPTE BULUNULUYORDU"

İddianamede, şüpheli Özdağ'ın ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği, buna ilişkin 34 paylaşımının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, 'Ambargotv' isimli sosyal medya hesabının kullanıcısı olan ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında tutuklanan Ramin Saeidi'nin savunmasında, "Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum. Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformaları üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum" dediği de kaydedildi.

7 YIL 10 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ümit Özdağ'ın zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SİYASİ YASAK DA İSTENDİ

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAyhan Konca:

Sıra geleceğin Cumhurbaşkanında

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

adam suçsuz

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalkınsesi:

sayın cumhurbaşkanımıza hayırlı olsun insAllah bu adam yüzünden kaybetmez yapılan araştırmalar alkolün çok içenler çocukları zekası seviyesi çok düşük doguyormus ve derslerinde başarısız oluyorlarmis zaten dikkat ederseniz hep sınavlarda birinci olan çocukların anneleri örtülü babaları alkol içmeyen kimselerdir bu yüzden alkolden durmalıyız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
2 evladını yataklarında boğarak katleden babanın cezai ehliyeti tam çıktı

Evlatlarını boğarak öldürmüştü! Cezai ehliyet raporu çıktı
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
Sağlık ocağının önünde vatandaşı isyan ettiren görüntü

Sağlık ocağının önünde vatandaşı isyan ettiren görüntü
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.