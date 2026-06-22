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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da esnaf odaları, CHP İl Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile Hacı Bektaş Veli Cemevi'ni ziyaret ederek kentin ekonomik ve kültürel yapısı hakkında görüşmeler yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu.

Kentteki programları kapsamında Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ve yönetimiyle görüşen Özdağ, ardından CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özdağ, burada CHP İl Başkanı Cevdet Ersoy ve partililerle bir süre görüştü.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) da ziyaret eden Özdağ, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu ve yönetim kurulu üyeleriyle kentin sanayi altyapısı, ticaret hacmi ve istihdam olanakları üzerine görüşme yaptı.

Muharrem ayı dolayısıyla Erzincan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ni de ziyaret eden Özdağ, vakfın şube başkanı Sadık Düzgün ve vakıf yöneticileriyle bir araya geldi. Özdağ, vakfın çalışmaları ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Özdağ, burada il teşkilatıyla buluştu. Ziyarette partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.

Özdağ, esnaf ziyaretinde de bulundu.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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