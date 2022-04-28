Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e çağrı: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıkışı ile gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Özdağ yaptığı açıklamada "Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz" dedi.

MANSUR YAVAŞ ISRARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Katıldığı bir programda seçimlerle ilgili konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş çıkışıyla ilgili yeni bir açıklamada bulunarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. İşte Özdağ'ın açıklamasından satır başları:

"ERDOĞAN'A CAN SUYU VERMEYİN"

"Kemal Bey'e bir çağrıda bulunmuştum; Türkiye'ye bu kötülüğü yapmayın diye. Mansur Yavaş dışında bir adayın çıkarılması noktasında. Özellikle siz aday çıkıp Erdoğan'a can suyu vermedin diye.

"AKŞENER'İ BİZİMLE BİRLİKTE YAVAŞ'I DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Şimdi birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz.

"İYİ PARTİ TABANININ DA YAVAŞ'I İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Birçok parti Mansur Yavaş'ı desteklemeye hazır. Bu partilerle bu görüşmeleri de yaptık ve sayıları da az değil bu partilerin. Eğer CHP, Kılıçdaroğlu'nda ısrar ederse ben İYİ Parti'nin tabanının da Mansur Yavaş'ı arzu ettiğini biliyorum. İYİ Parti'nin vatansever tabanının da kaybedecek bir adaya oy vermeye sevk etmektense kazanacak aday Mansur Yavaş'a oy vermeyi tercih edecektir.

"AKŞENER BU TARİHİ VAZİFEYİ YAPMALI"

Burada Meral Akşener'in karşı karşıya olduğu tarihi bir vazife vardır. Bu tarihi vazifeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Ya masada oturtsun da kabul ettirsin ya da gelsin Zafer Partisi ile Mansur Yavaş'ı desteklesin."