Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e çağrı: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin - Haberler

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Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e çağrı: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Özdağ yaptığı açıklamada, "Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıkışı ile gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Özdağ yaptığı açıklamada "Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Katıldığı bir programda seçimlerle ilgili konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş çıkışıyla ilgili yeni bir açıklamada bulunarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. İşte Özdağ'ın açıklamasından satır başları:

"Kemal Bey'e bir çağrıda bulunmuştum; Türkiye'ye bu kötülüğü yapmayın diye. Mansur Yavaş dışında bir adayın çıkarılması noktasında. Özellikle siz aday çıkıp Erdoğan'a can suyu vermedin diye.

Şimdi birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz.

Birçok parti Mansur Yavaş'ı desteklemeye hazır. Bu partilerle bu görüşmeleri de yaptık ve sayıları da az değil bu partilerin. Eğer CHP, Kılıçdaroğlu'nda ısrar ederse ben İYİ Parti'nin tabanının da Mansur Yavaş'ı arzu ettiğini biliyorum. İYİ Parti'nin vatansever tabanının da kaybedecek bir adaya oy vermeye sevk etmektense kazanacak aday Mansur Yavaş'a oy vermeyi tercih edecektir.

Burada Meral Akşener'in karşı karşıya olduğu tarihi bir vazife vardır. Bu tarihi vazifeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Ya masada oturtsun da kabul ettirsin ya da gelsin Zafer Partisi ile Mansur Yavaş'ı desteklesin."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Bekir:

Ümit kardeş sen ittifakın bir üyesi misin? Değilsen Meral abladan sana ne? Çok istiyorsan sen de ittifakı destekle! Öyle uzaktan ahkam kesmekle olmaz bilader

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