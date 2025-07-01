Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi

Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına 'Leman' gerekçesi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Leman dergisinde yayınlanan karikatürün ardından çıkan tartışma nedeniyle yaşanabilecek bir provokasyonun Saraçhane'ye taşınma olasılığının bulunduğunu savundu. Özdağ, "Zafer Partisi teşkilatlarının böyle bir provokasyon sürecinin parçası olması söz konusu değildir." dedi.

CHP'nin Saraçhane'dde düzenlediği mitinge partililerin gitmesini yasaklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan açıklama geldi. Özdağ, Leman dergisinde yayımlanan skandal karikatürün ardından çıkan tartışmaların provokasyona neden olabileceğini , bu nedenle mitinge gidilmemesi talimatı verdiğini söyledi.

ÖZDAĞ'DAN "SARAÇHANE" AÇIKLAMASI

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zafer Partisi İstanbul ilçe teşkilatlarına sözlü ve yazılı olarak bu akşam Saraçhane'de CHP tarafından düzenlenecek mitinge katılmama talimatı verdim. Bunun iki temel gerekçesi vardır:

"KARİKATÜR NEDENİYLE YAŞANAN PROVOKASYON SARAÇHANE'YE TAŞINABİLİR"

1- Mizah dergisi Leman'daki provokatif, düşüncesiz ve hadsiz bir karikatürün yol açtığı tartışma, protesto ve kutuplaşma, iktidar bloğunun en aşırı unsurlarına yeni provokasyon fırsatı vermiştir. Bu provokasyonu Saraçhane'ye taşıma girişimi içinde bulunmaları olasıdır. Zafer Partisi teşkilatlarının böyle bir provokasyon sürecinin parçası olması söz konusu değildir.

"CHP'NİN DÜZENLEDİĞİ MİTİNG, DAVET EDİLMEDİK"

2) Miting, CHP'nin düzenlediği bir mitingtir. Umarım olaysız ve başarıl geçer. Hukuk devleti ve demokrasi mücadelesinde hepimiz gibi CHP'nin de başarılı olmasını dileriz. Ancak Zafer Partisi ve muhtemelen başka partiler de CHP tarafından mitinge davet edilmiş değildir.

"SUÇLAMAK ANLAMLI DEĞİL"

Zafer Partisi de "Mehmetçik katillerine Af Yok" mitingleri düzenledi. CHP'yi davet etmemiştik, katılmadıkları için de suçlamadık. "Zafer Partisi teşkilatları neden CHP mitingine katılmıyor?" diye başka bir partiyi suçlamak anlamlı değildir.

"İMAMOĞLU'NUN HUKUKUNU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Siyasallaşan yargının düşman ceza hukuku ile muhalefete baskılarını en ağır şekilde yaşayan bir siyasi parti genel başkanı olarak dün olduğu gibi bugün de düşman ceza hukuku ile ezilmeye çalışılan Ekrem İmamoğlu ve bütün belediye başkanları ve belediye çalışanlarının hukukunu savunmaya devam edeceğiz.

"SİLİVRİ'Yİ ZİYARET İÇİN ADALET BAKANLIĞI'NDAN İZİN BEKLİYORUZ"

Gelecek hafta Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nda ziyarette bulunmam için Adalet Bakanlığı ile arkadaşlarımız ön görüşme yaptılar. Umarım gereken izin çıkar. Ayrıca sayın İmamoğlu'nun değerli ailesini de ziyaret etmek için görüşme yapılmış ve özel kalemler tarafından tarih tespit edilmişti. Bunlar ile beraber provokasyonlara karşı dikkatli olmaya devam edeceğiz."

Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına 'Leman' gerekçesi

Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına 'Leman' gerekçesi

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumları86f8jxgmxv:

gereksiz haber

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Haber Yorumlarıumut mergen:

ÜMIT ÖZDAĞDAN DA BEKLENEN BUYDU ADAM SATMA HER YOL VAR BUNDA

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

doğru bir yaklaşım

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

o kadar hapiste yattı hâlâ güneş gözlüğü takıp artistlik yapıyor !

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Haber YorumlarıKara_kalem:

İÇERİDE NE YAŞANDI NE NASIL TERCİHLER SUNULDU BİLMİYORUZ AMA BİR YILDIZ DAHA KAYDI BU ÜLKEDE ÜLKEDEKİ SİYASET ORMAN YANGINI GİBİ DEĞDİĞİNİ YAKIYOR

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