Ümit Özdağ: Bu seçim bir kader seçimi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçiler Dayanışma Platformu ile bir araya geldi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Özdağ ise bu seçimin bir kader seçimi olduğunu belirterek, "Türkiye, göçmenistan olacak mı yoksa Türkiye, Türkiye olarak mı kalacak? Bunu bir referandum olarak görüyoruz. Türk halkının, Türkiye'nin örtülü istilasına 'hayır' diyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Milliyetçiler Dayanışma Platformu, bugün Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Platform adına eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Salih Dilek, Salih Kılıç, Mesude Atılgan ve Mustafa Aydın; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Özdağ, ziyaret ile ilgili sosyal medya paylaşımında; "64 ildeki Türk Milliyetçilerinin desteğini açıkladılar" bilgisini verdi.

Eski Bakan Yaşar Okuyan, görüşmenin ardından şunları söyledi:

"SİNAN OĞAN'IN SON YAPTIĞI HAMLE, MİLLİYETÇİ ARKADAŞLARIMIZDA BÜYÜK BİR İNFİAL YARATMIŞTIR"

"Bizi buraya iten en önemli sebep en azından kendi adıma söyleyeyim, Genel Başkan da biliyorum, buradaki arkadaşlar da biliyor, birinci turda ben ve benim gibi birçok arkadaş Sinan Oğan'a oy verdik. Milletvekili seçiminde yine Zafer Partisi'ne oy verdik. Sinan Oğan'ın son yaptığı hamle bizim kesimde, milliyetçi arkadaşlarımızda büyük bir infial yaratmıştır. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olduğu için Sinan Oğan'a ben ve benim gibi arkadaşlar oy verdik. O, enteresan bir çizgide devam ediyor. Allah yolunu açık etsin.

Biz bu seçimde oy kullanacaksak ve ortak aldığımız kararda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksek Sayın Genel Başkanın sayesindedir. Bunu açıklıkla söylüyorum çünkü Sinan Oğan hadisesi bizi tamamen boşluğa itmiştir. Bizim gönlümüzden geçen daha rahat hareket edebilmemiz için Sayın Genel Başkanın orada hassasiyetlerini biliyoruz. Mültecilerle ilgili hassasiyetini biliyoruz. Vatanseverliği ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Bölücülere karşı ve benzeri terör örgütlerine karşı olan hassasiyetini de bildiğimiz için biz kendi kanaatimiz olarak bunu paylaşıyoruz; Sayın Kılıçdaroğlu keşke Sayın Genel Başkana İçişleri Bakanlığı'nı ve partiden de bir iki kişiyi en iyi yerlerde değerlendirsin. Bu da bizim samimi isteğimiz ve talebimizdir."

"BİR KADER SEÇİMİ; TÜRKİYE, GÖÇMENİSTAN OLACAK MI YOKSA TÜRKİYE, TÜRKİYE OLARAK MI KALACAK?"

Okuyan'ın ardından konuşan Özdağ ise şunları söyledi:

"Bir kader seçimi; Türkiye, göçmenistan olacak mı yoksa Türkiye, Türkiye olarak mı kalacak? Bunu bir referandum olarak görüyoruz. Türk halkının, Türkiye'nin örtülü istilasına 'hayır' diyeceğini düşünüyoruz. Sadece Türkiye'nin örtülü istilasına 'hayır' demekle kalmayacaksınız aynı zamanda terör örgütleriyle etkili, stratejik, uzun vadeli bir mücadelenin de yaşama geçirilmesine şahit olacaksınız. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler devletin kuruluş esasları konusunda, Anayasanın ilk dört maddesi, 66'ıncı maddesi konusundaki hassasiyetlerini bu süreçte net bir şekilde ortaya koymuşlar.

Türk siyasetinin vazgeçilmez temel ilkeleri olduğunu tekrar teyit etmiştir. Bunun ötesinde Türkiye'nin ve Türk Milletinin varlığını ve birliğini korumak için Türkiye'ye yönelik bir savaş biçimi olan terörizme karşı da en etkili şekilde mücadele etmek gerekir. Zafer Partisi bu mücadelenin güvencesidir. Zafer Partisi 13 milyon sığınmacının vatanlarına, devlet hukukuna ve insan haklarına uygun bir şekilde ama Türk halkının da yüksek menfaatlerini koruyacak bir anlayışla bir sene içerisinde geri yollanmalarının güvencesidir. Pazar günü yapılacak seçimlerde Türk halkından oyunu Türkiye'yi geri almak, göçmenistan olmayacak şekilde kullanmasını hassasiyetle rica ediyorum."