Haberler

CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 39. Olağan Ankara İl Kongresi'nde tek aday olarak yer alan mevcut İl Başkanı Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 418'inin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye; TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşçıer, Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar ve Yalçın Karatepe, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi. Kongrede seçimin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi.

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı, yeni il başkanı belli oldu

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Programda, Hollanda'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mesajları okundu.

YAVAŞ: TÜRK MİLLETİ GEREKEN CEZAYI VERECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi daha iyi yöneteceklerine inandıklarını belirterek, "Ankara'da o kadar engellemeye rağmen, baskıya rağmen oy oranımız rekora çıkıp belediye sayımız arttıysa, yapılacak ilk genel seçimlerde bu kadar haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Türk milleti sandıkta gereken cezayı bugünkü iktidara, bugünkü yönetenlere mutlaka verecektir" diye konuştu.

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı, yeni il başkanı belli oldu

"BÜYÜK VE ZORLU YÜRÜYÜŞE HAZIRIZ"

CHP İl Başkanı Ümit Erkol ise "Yeni dönemde, birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza ve bana bir kez daha biraz sonra kullanacağınız oylarla güvenoyu verip bizi yeniden göreve getirirseniz, sizlerle birlikte bu büyük ve zorlu yürüyüşe hazırız" dedi.

YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından 650 delege için oy verme işlemi başladı. Tek aday olarak seçime giren Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 428'inin oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi.

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı, yeni il başkanı belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı evinde ilk kez kaybetti

Bu sezon bir ilk yaşandı
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.