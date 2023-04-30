Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Giresun'da konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin istikrar süreci ile gelişen, büyüyen yoluna devam edeceğini belirtti. Terörle mücadeledeki başarılara da değinen Karaismailoğlu, AK Parti döneminde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

TRABZON'DAN GİRESUN'A GEÇTİ

Trabzon'dan Giresun'a geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, belediye ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından Liman kavşağı mevkisinde halka hitap etti. 21 yıldır devam eden istikrar süreci ile gelişen, büyüyen Türkiye'nin önünün daha da açılacağını belirten Karaismailoğlu, "O yüzden milletimiz bir karar verecektir. ya bu gelişen, büyüyen Türkiye dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına girecek ve büyük Türkiye hedefiyle yoluna devam edecektir ya da yıllar öncesinde kaos ortamları yaşayan, maalesef farklı iştigaller ile ülkemize oyalayan ortamlara geri döneceğiz" dedi.

Millet İttifakı'nı eleştiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Karşımızdaki cumhurbaşkanı adayını görüyorsunuz; bol keseden atıyorlar, desteksiz atıyorlar. 2 tane örnek vereceğim; 2019 yerel seçimleri yapıldı, İstanbul'da belediye başkan adayları vardı. Çıktılar, ben de o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetiminde çalışan birisiydim. Namus sözü verdiler, 1 kişiyi işten atmayacaklardı, tam 25 bin kişiyi işten attılar. Bunların sözü, budur işte. Desteksiz atışlarının arkasında bu vardır. 'Ulaşımı ucuzlatacağız', 'Bedava yapacağız' dediler. Ulaşımı 2,65 liradan aldılar; şu an 9,90 lira, UKOME bıraksaydı; 15 lira yapacaklardı. Bunların sözüne, bu kadar güvenilir. CHP, yolda bırakır."

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,-