Ulaştırma Bakanı Yomra'da halk buluşması programına katıldı

YOMRA'DA KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yomra'da partisince düzenlenen halk buluşması programına katıldı. Otobüs üzerinde kalabalığa seslenen, seçime saatlerin kaldığını belirterek konuşmasına başlayan Karaismailoğlu, ülke, kent ve bölgeye kazandırdıkları eserlerden bahsetti. Karaismailoğlu, "Çocuklarımızın geleceği için yarın sandığa gidiyoruz. 21 yıldır çalışıyoruz. 21 yıldır Türkiye tarih yazıyor. Öyle hikayeden tarih yazmıyoruz. Bu işler lafla olmaz. Bu işler eserle, hizmetle olur. 21 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tarih yazıyor. Yeni tarihler yazmaya hazır mısınız? Eser ve hizmet siyasetimizde tarih yazmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz hizmet. Gücümüzü aziz milletimizden alıyoruz. Biz her zaman milletimizi efendi gördük. Siyasetçileri hizmetkar olarak gördük. Milletimize hizmet için ant içtik ant içmeye de devam edeceğiz. Eren Bülbül yaşasaydı, yarın ilk oyunu kullanacaktı. Yarın sandığa gittiğinizde Eren Bülbül için oy atacaksınız. 21 yıldır Türkiye'de hem teröristleri geberttik, inlerini yok ettik hem de dünyanın en güzel hizmetlerini yaptık. Önemli mesafeler katettik. Öyle terörist bozuntularının inlerinde işaret ettikleri işaret parmaklarını sizler kıracaksınız. O teröristlerin işaret parmaklarını taklit edenleri sizler yarın sandığa gömeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi için oy atacağız" dedi.

Fatih TURAN-Aleyna KESKİN/TRABZON, -