İsrail'in alıkoyduğu üç milletvekili Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 3 Türk milletvekilinin ülkeye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiğini, diğer Türk vatandaşlarının ise yarın özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirilmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir. Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz." demişti.

Saadet Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile birlikte Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün filodaki gemilerdeydi.

NE OLMUŞTU?

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.