'Twitter kısıtlandı' iddiası muhalefeti ayaklandırdı! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den peş peşe tepkiler

Tüm Türkiye deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalışırken Twitter'a erişim kısıtlaması getirildiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den peş peşe tepkiler geldi.

Türkiye'deki internet kullanıcıları sosyal medya platformu Twitter'a erişimde sorun yaşıyor. Saat 16.06'dan itibaren birçok problem bildirimi yapıldı. Kahramanmaraş'taki depremler sonrası yaşanan probleme ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösteriyor.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İKTİDARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konuyla alakalı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de bir paylaşım yaptı. Her iki lider de kısıtlamaya tepki göstererek iktidara ateş püskürdü.

"GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞINIZ HER ŞEYİ BİLİYORUZ"

Bu adımın yardım çığlıklarının az duyulmasına neden olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz." dedi.

"NASIL BİR VİCDANSIZLIKTIR?"

Akşener ise "Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.