Tuzla Belediyesi, Dezavantajlı Öğrencilere Yönelik Kantin Destek Programını Paylaştı
Tuzla Belediyesi, Ankara'da düzenlenen 7'nci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda, dezavantajlı öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Kantin Destek Programı'nı tanıttı. Program, öğrencilerin sağlıklı besine erişimini güvence altına almayı hedefliyor.

TUZLA Belediyesi, 10-11-12 Aralık tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da düzenlemiş olduğu 7'nci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumuna katıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, Tuzla Belediyesi'nin dezavantajlı öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Kantin Destek Programı katılımcılarla paylaşıldı.

Sempozyum, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Üç gün süren etkinlikte, afet yönetimi, kentsel dönüşüm, çevre ve iklim politikaları, sosyal belediyecilik, göç, kadın, gençlik ve dezavantajlı gruplara yönelik yerel politikalar olmak üzere birçok başlık 15 farklı oturumda akademik perspektifle ele alındı.

Sempozyum kapsamında Tuzla Belediyesi adına sunum gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Müdürü Yusuf Kara, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün öncülüğünde hayata geçirilen Kantin Destek Programı'nın detaylarını aktardı. Programın, Tuzla'daki devlet ortaokul ve liselerinde öğrenim gören dezavantajlı öğrencilerin sağlıklı besine erişimini güvence altına almayı amaçladığı vurgulandı.

'BESLENME HAKKI, EĞİTİM HAKKININ ÖN KOŞULU'

Kara, "Kantin Destek Programı'nı, Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Av. Eren Ali Bingöl'ün öncülüğünde, Tuzla'daki devlet ortaokul ve liselerinde öğrenim gören dezavantajlı öğrencilerimizin sağlıklı besine erişimini güvence altına almak amacıyla hayata geçirdik. Ekonomik zorluklar nedeniyle bazı öğrencilerimizin okul kantinlerinden faydalanamadığını, öğün atladığını ve bunun yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet meselesi olduğunu sahada net biçimde gözlemliyoruz. Bu nedenle 'beslenme hakkının, eğitim hakkının ön koşulu olduğu' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Program kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi okul yönetimleriyle iş birliği içinde belirlendiğinin altını çizen Kara, "Çocuklarımızın onurunu koruyacak şekilde, tamamen gizlilik esasına dayalı bir model uyguluyoruz. Öğrencilerimiz kantinlerde kendilerine tanımlanan haklarla sağlıklı ürünlere kolaylıkla erişebiliyor. Bu uygulama; öğrencilerin aç kalmasını önlüyor, ders başarılarını artırıyor, sosyal eşitlik duygusunu güçlendiriyor ve ailelerimizin ekonomik yükünü hafifletiyor. Kantin Destek Programı'nı yalnızca bir beslenme desteği olarak değil, çocuğu merkeze alan, hak temelli ve Türkiye genelinde uygulanabilir bir sosyal belediyecilik modeli olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Tuzla Belediyesi, "Hiçbir çocuğumuz aç kalmayacak, hiçbir çocuğumuz kendini eksik hissetmeyecek" anlayışıyla çocukları önceleyen sosyal politikalar üretmeye devam edeceğini ifade ederek, yerel yönetimlere iş birliği çağrısında bulundu.

