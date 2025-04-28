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Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları Selanik'te Toplandı

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları Selanik'te Toplandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Selanik'te iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Selanik'te iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan'ın Selanik şehrinde iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıda; güven artırıcı önlemler ile 2026 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili planlama gündeme alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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