Türkiye ve Pakistan Arasındaki Savunma İş Birliği Güçleniyor

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklık doğrultusunda özellikle savunma sanayii alanında birçok projeyi başarıyla sürdürmekteyiz. Bendeniz de önümüzdeki hafta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirerek iş birliğimizi artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum dedi.

Pakistan Savunma Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenlendi. Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde düzenlenen programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanları ile diplomat ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

'STRATEJİK ORTAKLIKTA SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA BİRÇOK PROJEYİ BAŞARIYLA SÜRDÜRMEKTEYİZ'

Pakistan'ın bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi olan barış güvenlik ve istikrarın sağlanmasında etkin roller üstlenen önemli bir aktör olduğunu belirten Bakan Güler, "Özellikle son yıllarda gerek ekonomik kalkınma hamleleri gerekse savunma ve dış politika alanlarındaki vizyoner yaklaşımlarıyla uluslararası sistemdeki yerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Pakistan'ın bu güçlü ilerleyişini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim için Pakistan dost bir devletten öte sarsılmaz kardeşliğimizin ortak kader anlayışımızın ve dayanışma ruhumuzun bir eşidir. Dost Pakistan Silahlı Kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz askeri eğitim ve tatbikatlardan savunma sanayii projelerine kadar savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğimizi ve tecrübe paylaşımımızı en üst seviyelere çıkardık. Aynı şekilde ticaretten teknolojiye kadar uzanan geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmalar yakın iş birliğimizin ne denli etkin olduğunu ve geleceğe birlikte yürüme irademizi de açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklık doğrultusunda özellikle savunma sanayii alanında birçok projeyi başarıyla sürdürmekteyiz. Bilhassa MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen gemiler hem birlikte çalışabilirliğimizi hem de omuz omuza verince neleri başarabileceğimizi açıkça ortaya koymuştur. Bendeniz de önümüzdeki hafta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirerek iş birliğimizi artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum dedi.

'KEŞMİRLİLERİN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKININ REDDİNİ UNUTMUYORUZ'

Büyükelçi Cüneyd ise iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki gelişen savunma bağları ve iş birliğinin, kardeşliğin sağlam bir dayanağı olduğunu ifade ederek, "Pakistan, kuruluşundan bu yana, devletimizin kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın rehberliğinde uluslararası hukuka ve ilkelere saygı politikasını benimsemiştir. Cinnah'ın şu sözlerini hatırlatmak isterim: Dış politikamız, dünya milletlerinin tümüne karşı dostluk ve iyi niyet üzerine kuruludur. Hiçbir ülkeye ya da millete karşı saldırgan emeller taşımıyoruz. Pakistan, her zaman Birleşmiş Milletler'in öz ilkelerinden biri olan kendi kaderini tayin hakkını savunmuştur. Bugün, Hindistan'ın gayri meşru olarak işgal ettiği Cammu ve Keşmir'deki ahlaka aykırı askeri işgali ve Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkının reddini unutmuyoruz. Bu, uluslararası hukukun tüm kurallarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır. Pakistan'ın mesajı açıktır: savaş, uluslararası ihtilafların çözümü değildir; Güvenlik Konseyi kararlarına uyum ise tek geçerli çözümdür. Bu vesileyle, Pakistan'ın yanında her daim duran Türk kardeşlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile tarihi, stratejik ve kapsamlı ikili ilişkilerimizden gurur duyuyoruz. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki gelişen savunma bağları ve mükemmel iş birliği, kardeşliğimizin sağlam bir dayanağıdır ve bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı güçlendirmeyi hedeflemektedir diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,