Türkiye ve İngiltere Savunma İlişkilerini Güçlendiriyor

'İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

İmza töreninde konuşan Bakan Güler, "Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ve güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Bu bağların bir tezahürü olarak ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün de IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Sayın Bakan ile verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede de NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğimizin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk" dedi.

'ANLAŞMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRMAKTADIR'

Bakan Güler, ele alınan önemli bir başlığın da Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin olduğunu belirterek, "Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesinin; NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğine, ülkemizin hava kabiliyetlerinin artırılması ile NATO'nun da hava gücünün artmış olacağına, yeteneklerimizle ilgili iş birliğini güçlendireceğine ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacağına inanıyorum. Bu kapsamda, kıymetli mevkidaşımla imzaladığımız mutabakat zaptı, bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Ülkemizin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşılıyor, gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, Birleşik Krallık halkına da selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

FUARI GEZDİLER

Bakan Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, görüşmenin ardından IDEF 2025 Fuarı'nı gezdi. Bakan Güler, konuk mevkidaşına sergilenen teknoloji ürünleri hakkında bilgi verdi.