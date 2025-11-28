Türkiye ve Ermenistan Kars-Gümrü Demir Yolu İçin İkinci Tur Görüşmeleri Gerçekleştirdi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan heyetlerinin Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması amacıyla yürütülen teknik çalışmaların ikinci tur görüşmelerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasındaki toplantılarda varılan mutabakat çerçevesinde, iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri 28 Kasım 2025 tarihinde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki Akyaka-Akhurik sınır noktasında ve Ermenistan'ın Gümrü şehrinde bir araya gelmişler ve Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması amacıyla yürütülen teknik çalışmaların ikinci tur görüşmelerini gerçekleştirmişlerdir" denildi.