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Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı! Karar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize gerekliliğinin kaldırılmasına dair anlaşma durduruldu. Uygulama 1 Haziran'da devreye girecek.

Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize muafiyeti uygulaması 1 Haziran 2024'ten itibaren durduruluyor.

2008'DE BAŞLAYAN VİZESİZ SEYAHAT SON BULDU

2007 yılında imzalanan ve 2008'de yürürlüğe giren anlaşma ile diplomatik pasaport sahipleri vizesiz seyahat imkanı elde etmişti. Ancak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince bu muafiyet 1 Haziran'dan itibaren sona eriyor.

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE ALMASI GEREKECEK

Alınan bu kararın ardından Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar şu şekilde;

"29/9/2007 tarihinde imzalanan ve 8/1/2008 tarihli ve 2008/13111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın 1/6/2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı! Karar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (1)

Serkan GÜNGÖREN:

İYİ OLMUŞ MEDENİYETLE TANIŞIRIZ

3
0
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