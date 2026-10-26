Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan yetkilileri ABD-İsrail saldırganlığını görüşecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ismail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında Tahran'da yapılacak Mekke Savunma İttifakı ülkeleri temsilcilerinin Tahran'daki toplantısında değinerek, " Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan yetkililer ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırganlığını ele alacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ismail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında İran-ABD arasındaki son duruma değindi. İran'ın diplomasiye bağlı kalmaya devam ettiğini ancak ABD'nin bağlı kalmadığını söyleyen Bekayi, "Net olan şu ki ABD tarafı müzakereler konusunda ciddi değil. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, ABD müzakere etmeyi, şartlarını dayatmakla karıştırdığını gösterdi. Diplomasiye kapıyı hiçbir zaman kapatmadık. Hem kendi halkımıza hem de dünyaya, diplomasi konusunda ciddi olduğumuzu ve kararlılığımız açıkça gösterdik" dedi.

Bölge ülkelerinin kendi çıkarlarını yansıtan güvenlik politikaları geliştirme arayışlarını memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekleyen Bekayi, "Bölge ülkelerinin, kendi çıkarları ve endişeleri temelinde bölgesel güvenlik mekanizmaları arayışına girmelerini ya da en azından bunu değerlendirmelerini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bu toplantı, on yıllardır üzerinde ısrarla durduğumuz yerel güvenlik anlayışının tesisi yönündeki çabaların önünü açabilir. Bölgesel güvenliğin ancak bölge ülkelerinin kendi çıkarlarına ve güvenlik kaygılarına dayanarak sağlanabileceğini her fırsatta vurguladık" açıklamasını yaptı.

" Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan yetkililer ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırganlığını ele alacak"

İran'a yönelik saldırıların yansımalarının bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan yetkililer tarafından görüşüleceğini kaydeden İranlı Sözcü Bekayi, "Geçtiğimiz iki yıl özellikle de son 8 ay boyunca kaydedilen gelişmeler, bölgemizde kalıcı ve güvenilir güvenliğin yalnızca bölge ülkeleri arasındaki güven ve iş birliği inşa edilerek sağlanabileceğini gösterdi. Böyle bir toplantı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri saldırılarının sonuçları ve tüm bölgenin güvenliğine yönelik etkilerini göz önünde bulundurmadan gerçekleşemez. Bu, kuşkusuz ele alınacak temel konulardan biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca toplantıda İsrail'in yayılmacı politikalarının, Lübnan'ın işgalinin ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın ele alınacağını açıkladı.

"İsrail'deki seçimim sonuçları İran için hiçbir şey değiştirmeyecek"

Bekayi, yarın gerçekleştirilen İsrail seçimlerinin sonuçlarının İran açısından hiçbir şey değiştirmeyeceğini belirtti.

Bekayi, "Bölgemize şiddet ve katliamdan başka bir şey getirmeyen bir rejimde, bu seçimler sonucunda dizginleri kimin eline alacağı bizim için hiçbir şey değiştirmiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı