Bakan Memişoğlu: 'Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretip, teknolojisini yapabilir hale geldi'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturulduğunu belirterek, "Artık Türkiye de kendi sağlık cihazlarını üretip, teknolojisini yapabilir hale geldi" dedi.

Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 64'üncü il olarak Çankırı'yı ziyaret etti. İlk olarak Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Memişoğlu, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Memişoğlu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye yüzyılında sağlık alanında önemli yatırımlara imza attıklarını ifade etti.

"400 yataklı hastanemizi inşallah 2026'da milletimizin hizmetine sunacağız"

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 64'üncü il olarak Çankırı'yı ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, " Çankırı'da 16 tane birinci basamak, 13 adet ikinci basamak olmak üzere şimdiye kadar 29 sağlık tesisi hizmete açtık. Sağlıkla ilgili Çankırı iyi yerlere geldi. Bugün Çankırı'da 400 yataklı hastanemizin inşaatını belli bir seviyeye ulaştırdık. İnşallah bunun yanında 2 adet birinci basamak ve 1 adet ikinci basamak olmak üzere toplam 3 sağlık tesisinin inşaatı da sürüyor. Çankırı'da 400 yataklı hastanemizin inşaatını belli bir seviyeye ulaştırdık. İnşallah 2026'da milletimizin hizmetine sunacağız. Bu hastanemiz hizmete geçtiği zaman yaklaşık 700 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi fonksiyonu görebilecek fiziki sağlık altyapısına kavuşmuş olacak. Sağlıkla ilgili hastasının çevreye gitmeyeceği, kendisi sağlıkla ilgili her türlü hizmeti alabilecek hale gelecek. Bu sağlık hizmetinin Çankırı'ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye'de üretilen ileri teknoloji cihazlarını sağlık sistemimizde kullanır hale geliyoruz"

Türkiye'nin sağlık altyapısını yerli cihazlarla güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sağlık altyapısı anlamında dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda. Türkiye yüzyılı dediğimiz vizyonumuzu gerçekleştirme aşamasındayız. Aselsan'ın ürettiği tamamen yerli mühendislerimizin oluşturduğu cihazlarımızı teslim aldık. Artık Türkiye de kendi sağlık cihazlarını üretip, teknolojisini yapabilir hale geldi. Dün 30 tane röntgen cihazımızı teslim aldık. Bundan sonra da Türkiye'de üretilen ileri teknoloji cihazlarını sağlık sistemimizde kullanır hale geliyoruz" diye konuştu.

Kurşunlu ilçesindeki termal kaynaklarıyla Çankırı'nın aynı zamanda sağlık turizmi açısından stratejik bir bölge olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, bölgenin termal turizmi merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamak istediklerini ifade etti. Çankırı'da inşa edilen Kızlaryolu Barajı ile içme suyu kalitesinin artmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Memişoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

"En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz"

Halk sağlığının korunmasını da önemsediklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Ülkemizde sağlık hizmetleriyle ilgili koruyuculuğu önemsiyoruz. Aynı zamanda burada olduğu gibi hastanelerimizi yenilemeyle ilgil bir sağlık anlayışımız var. Toplumumuzdan da bedenlerini korumasını, hastalanmadan sağlıkla ilgili bedenlerinin kıymetini bilerek sağlıklı kalmalarını istiyoruz. Ama hastalandıkları zaman da bütün fiziki altyapımız ve insan gücümüzle onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi. - ÇANKIRI