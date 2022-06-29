Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasına Akşener'den ilk yorum: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı eleştirirken, "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Böyle durumlara Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlara da şahit olduk. Aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıkları olsa da bu Türk milleti için kabul edilebilir değildir" dedi.

Akşener, "PYD/YPG'ye yönelik mali yardımlar mutabakat dışında bırakılmış oluyor. Üst perdeden atılan nutuklar müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış gözüküyor. İYİ Parti olarak süreci takip etmeye devam edeceğiz. Atılan geri adımın Sayın Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeyi de değerlendireceğiz" diye konuştu.

"BUNLARA ÖNGÖRÜ DEĞİL DİLEK DİYEBİLİRİZ"

Konuşmasının devamında "ek bütçe" konusunu eleştiren Akşener "Bu teklif ek bütçe değil, ikinci bütçe teklifidir" diye konuştu. Akşener, "Fatura enflasyon vergisiyle milletimize kesilecek. Bay kriz ve ekibinin beceriksizliğini yine milletimiz çekecek. Böyle bir faturanın enflasyonla boğuşan, artık sadece hayatta kalabilen milletimize kesilmesi zulümdür. Kriz o kadar derinleşti ki iktidar için milletin cebine el uzatmak da yetmiyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ SENİ ŞEKER VATANDIR DİYE UYARMIŞTIK"

Açıklamalarına şeker fiyatlarına yapılan zamlara tepki göstererek devam eden İYİ Parti lideri, "Geçtiğimiz hafta çayın ardından şekere de zam geldi. Türk Şeker'in açıkladığı zam kararıyla birlikte 50 kiloluk şekerin fiyatı 390 liradan 650 liraya, diğer marketlerde 550 liradan 750 liraya çıktı. Demek ki şeker fabrikalarını satar, ithalat yaparız demekle olmuyormuş. Devletin fabrikalarını üç kuruşa satınca ekonomide istikrar kalmıyormuş. Biz seni 4 sene önce 'Şeker vatandır' diye uyarmıştık. Kıskançlığının, Cumhuriyet'e düşmanlığının bugün memleketi getirdiği noktadan mutlu musun, huzurlu musun?" diye sordu.

"BAĞIMSIZ KURUMLARIN TESTLERİNİN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"

Erzincan İliç'te altın madeninde siyanür barajında bulunan suların nehre karışmasını da gündemine taşıyan Akşener, "Bay kriz ve arkadaşlarının basiretsiz yönetimiyle yaşadığımız kriz çevre felaketleriyle de karşımıza çıkıyor. Erzincan İliç'te siyanür sızıntısı hepimizi dehşete düşürdü. Kirliliğin tespiti için bağımsız kurumların yapacağı testlerin sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Akşener konu ile ilgili şunları da söyledi:

"Altın madeni de bunlardan birisiydi. Geçen sene heyetimiz bölgeye gitti. Milletvekilimiz soru önergesi verdi. İktidar uyarılarımızı dikkate almadı ve korkulan oldu. Nasıl oluyor da Fırat Nehri'nin yanı başında siyanürle altın aramaya izin veriliyor? Bu gruplar yol ve köprü, enerji, maden ihalelerinde var. İliç'te yaşanan felaketin kapısı yine 5'li çeteye çıkıyor. Vatan toprağını kupon arazi olarak gören zihniyetin siyanürle altın çıkarılmasına ses etmemesi doğaldır. Bu iktidar doların yeşilini doğanın yeşiline tercih eden rant iktidarıdır. Bu iktidar bir sömürge valiliği iktidarıdır. Haram, yalan, yolsuzluk düzenidir."