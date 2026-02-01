Haberler

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden Gazze'deki ateşkes ihlallerine kınama

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal eden saldırılarını kınayarak sorumluluk ve itidal çağrısında bulundu.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal eden saldırılarını şiddetle kınayarak tüm taraflara sorumluluklarını yerine getirme ve azami itidal çağrısında bulundu.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'de binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan yinelenen ateşkes ihlallerini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan 1 Şubat tarihli ortak yazılı açıklamada, söz konusu eylemlerin, bölgesel ve uluslararası tarafların ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın ikinci aşamasını ilerletmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararını uygulamak üzere birlikte çalıştığı bir dönemde gerilimi tırmandırma riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, bu durumun sükünetin güçlendirilmesi ve istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalayabileceğine dikkat çekildi.

Dışişleri bakanları, tekrarlanan ateşkes ihlallerinin siyasi sürece doğrudan bir tehdit oluşturduğunu, Gazze Şeridi'nde hem güvenlik hem de insani şartlar bakımından daha istikrarlı bir aşamaya geçiş için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik devam eden çabaları engellediğini değerlendirdi.

Bu çerçevede, Başkan Trump'ın Barış Planı'nın ikinci aşamasının başarısının sağlanması için tam bağlılığın gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ateşkesin muhafaza edilmesi ve sürdürülmesi, mevcut süreci zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınılması ve erken toparlanma ile yeniden imar sürecine ilerlemek için elverişli şartların oluşturulmasının önemine işaret edildi.

Bakanlar, uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda, Filistin halkının kendi geleceklerini tayin etme ve devlet olma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesi amacıyla tüm taraflara bu kritik dönemde sorumluluklarını tam olarak yerine getirme ve azami itidal gösterme çağrısında bulundu. - ANKARA

