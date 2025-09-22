Haberler

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Adaylığı İçin Üçlü Toplantı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta Avustralya ve Azerbaycan yetkilileri ile Türkiye'nin COP31 başkanlığı adaylığı üzerine görüştü. Bakan Kurum, adaylığın dünyanın geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile üçlü toplantı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 80'inci Oturumu kapsamında New York'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile Türkiye'nin COP31 başkanlığı adaylığına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "COP31 adaylığımızı yalnızca ülkelerimiz değil, dünyanın geleceği için de önemli bir adım olarak görüyoruz. Teknik kapasitemiz, gelişmiş lojistik altyapımız, güçlü insan kaynağımızla yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
