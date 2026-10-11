Haberler

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki havalimanı saldırısını kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı ortak bildiriyle kınadı. Bildiride saldırıların Husi milislerce yapıldığı belirtilerek derhal ve şartsız durdurulması talep edildi.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin ortak kınama bildirisi yayımlandı.

R4 Grubu Devletleri olan Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden, Husi milisler tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır. Grup, bu saldırıların Krallığın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu, Krallığın güvenliğine, istikrarına ve sivillerin emniyetine doğrudan tehdit oluşturduğunu ve hiçbir gerekçeyle haklı çıkarılamayacak veya kabul edilemeyecek tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini bir kez daha teyit etmektedir. Grup ayrıca, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde Krallığın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak, vatandaşlarının ve mukimlerinin emniyetini korumak amacıyla bu saldırılara karşı koymak, tehdit kaynaklarını caydırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek için aldığı tüm meşru tedbir ve adımlara verdiği tam destek de dahil olmak üzere Suudi Arabistan Krallığı ile dayanışmasını ve desteğini bir kez daha vurgulamaktadır. Grup, bu saldırıların sonuçlarından ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerini sorumlu tutmakta, bu saldırıların derhal ve şartsız olarak durdurulmasını talep etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Kavşakta feci kaza! İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Feci kazada araçlar bu hale geldi! 5 yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş

11 kişinin hayatını kaybettiği facianın görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor

Ünlü isim Kayserilileri hedef aldı: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Trump gözünü bu sefer de Atlas ve Pasifik okyanuslarına dikti! İsimlerini değiştirecek

Gözünü bu sefer de Atlas ve Pasifik okyanuslarına dikti!

Avcılar'da bodrum katından çıkan kıyafetler sokağa bırakıldı! Vatandaşlar akın etti

Yer İstanbul: Sokağa bırakılan giysiler için birbirleriyle yarıştılar

Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi

Şarkı sözleri başına dert oldu: Ünlü rapçiye verilen ceza bomba

Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

Marmara'da korkutan bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi