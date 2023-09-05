Türkiye Kent Konseyi Birliği Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Kent Konseyi Birliği Yönetim Kurulu, Ankara Kent Konseyi'nde bir araya geldi ve afet bölgesine yapılacak ziyaretler ile düzenlenecek çalıştayları konuştu.

Türkiye Kent Konseyi Birliği Yönetim Kurulu, Ankara Kent Konseyi'nde bir araya geldi. Yönetim kurulu toplantıda, afet bölgesine yapılacak olan ziyaretler ve Türkiye Kent Konseyler Birliği tarafından düzenlenecek çalıştayları konuştu.

Türkiye Kent Konseyi Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Kent Konseyi Binası'nda gerçekleşti.

Toplantıya; Türkiye Kent Konseyler Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Sedat Köse, Necati Binici, Yönetim Kurulu Üyeleri Nevide Kimyon, Rüstem Kadri Septioğlu, Burak Taştan Birlik Genel Sekreteri Dr. Süleyman Basa, Birlik Hukuk Müşaviri Cüneyd Altıparmak ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer katılım gösterdi.

Toplantının gündeminde; afet bölgesine yapılacak olan ziyaretler ve Türkiye Kent Konseyler Birliği tarafından düzenlenecek olan çalıştaylar yer aldı. Toplantı sonucunda Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgelerine yaz döneminde ziyaret yapılmasına kararlaştırıldı. Ayrıca, Kocaeli Kent Konseyi ev sahipliğinde Engelli Meclisleri, Gaziantep Kent Konseyi ev sahipliğinde Kadın Meclisleri ve Meclis Başkanları ile Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Gençlik Meclislerinin düzenlenmesine karar verildi.

MAPUTO DIŞ İLİŞKİLER KOMİTE BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELİNDİ

Kent Konseyi Birliği, Mozambik Cumhuriyeti Başkenti Maputo Dış İlişkiler Komite Başkanı İrene Boane ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının gündeminde; kent konseylerinin katılımcı kültüre ve yerelde kent sosyolojisine sağladığı katkılar ve değerler yer aldı. Toplantıya katılan Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, kent konseylerinin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE KENT KONSEYİ BİRLİĞİ'NDEN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA ZİYARET

Türkiye Kent Konseyi Birliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına giderek Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ile bir araya geldi.

Ziyarette Konak'a Kent Konseyleri Birliği'nin faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, konseylerin yerelde kente kattığı pozitif değerler, yapının işleyişi ve yereldeki sorunlara çözüm odaklı yaptığı çalışmalar hakkında konuşuldu. Süreçlerin daha sağlıklı ilerlemesi ve konseylerin karar alıcı süreçte etkisini arttırmak üzere bir arada yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Kent konseylerinin yerel politika geliştirme ve kentsel ortak aklın oluşturulmasında potansiyelinden hareketle 2024 yerel seçimleri öncesinde kent konseyleri mevzuatına ilişkin bir gözden geçirilme çalışmasının başlatılması ele alındı.

Bu ziyaretin ardından Ankara temaslarına devam eden heyet, en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST'i ziyaret etti.